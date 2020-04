Arriva il caldo

In questo tempo in cui siamo costretti a rimanere in casa per il nostro bene e per il bene degli altri, il tempo non ci viene incontro mostrandosi perturbato e piovoso, ma tutt’altro. I prossimi 8-10 giorni saranno caratterizzati dall’arrivo di una grande figura di alta pressione che garantirà giornate soleggiate, e grazie ai contributi di aria via via più calda proveniente dall’Africa, anche via via più calde.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi un po’ di instabilità la troveremo sulla Calabria e sulla Sicilia dove potranno verificarsi dei brevi rovesci o isolati temporali. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente a parte qualche nube sparsa sul resto del Sud, in Sardegna e sul basso Lazio. Da martedì l’anticiclone invaderà completamente il nostro Paese e il sole non avrà più alcun ostacolo per poter splendere indisturbato. Il cielo si presenterà praticamente sereno sulla quasi totalità delle regioni e la nuvolosità sarà davvero scarsa.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sotto il profilo termico farà sempre più caldo. Le temperature per la prima parte della settimana si attesteranno attorno ai 19-21°C al Nord e sulle regioni tirreniche, qualche grado in meno al Sud e sui versanti adriatici. Da giovedì 9 e soprattutto venerdì 10 l’aria più calda in arrivo dal Nord Africa porterà i termometri a superare i 23-24°C su molte zone della Pianura Padana, sulla Toscana e sul Lazio.

Per Pasqua e Pasquetta il grande anticiclone comincerà a perdere colpi e il tempo lentamente comincerà a peggiorare.