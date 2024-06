Arriva la bella stagione, guardie giurate ai terminal bus di Jesolo e Mestre

JESOLO - L'Azienda di trasporto del Veneto Orientale ha deciso di affidarsi ad una società di vigilanza per garantire una postazione fissa di agenti durante i fine settimana di tutta l'estate, per i terminal di Jesolo e di Mestre. Il servizio partirà venerdì 14 giugno, per concludersi il primo settembre; sarà attivo il venerdì, sabato e domenica.

"La sicurezza, dei nostri utenti ma anche del nostro personale, rappresenta in assoluto una delle priorità di Atvo e della Città Metropolitana - spiega il presidente di Atvo, Fabio Turchetto - .Per questo continuiamo ad investire su questo versante, prestando particolare attenzione alle dinamiche che si possono presentare nei vari contesti".

Con l'avvio della stagione balneare, continua Turchetto, "si assisterà ad un aumento di persone anche nell'uso dei nostri mezzi; in situazioni come Jesolo, ci saranno anche molti giovani, che frequentano la cittadina balneare anche per le discoteche. Per questo la decisione di inserire questo servizio in questi contesti".