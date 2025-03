Arriva in aeroporto da Dubai e finisce in manette: condannato per traffico di migranti

VENEZIA - Fermato appena atterrato a Venezia, un cittadino pakistano è stato arrestato dalla polizia di frontiera all’aeroporto Marco Polo. L’uomo, giunto con un volo da Dubai, risultava destinatario di un’ordinanza di carcerazione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.



Gli accertamenti hanno confermato che era ricercato in seguito a una sentenza della Corte d’Appello di Trieste, che lo ha riconosciuto colpevole di aver organizzato il trasporto illegale di migranti lungo il confine italo-sloveno nel 2020. Dopo la verifica dei documenti, gli agenti lo hanno trasferito al carcere di Santa Maria Maggiore, dove sconterà 4 anni e 5 mesi di reclusione. La questura di Venezia ha intanto rafforzato i controlli in aeroporto: nei giorni scorsi sei cittadini stranieri sono stati respinti perché sprovvisti dei requisiti per l’ingresso in Italia.