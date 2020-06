Arriva il “Bestiario lagunare” un mini camp digitale per conoscere la fauna marina

VENEZIA - Moeche, cavallucci marini, granchi, alghe e molti altri. Quanti bambini sanno di quale ecosistema fanno parte? Per impararlo basta partecipare al mini camp digitale “Bestiario lagunare”, un laboratorio dedicato proprio ai bambini dai 5 ai 10 anni, direttamente da casa tramite la piattaforma Zoom. Sono quattro appuntamenti, da lunedì 29 giugno a giovedì 2 luglio 2020, dalle 16 alle 17.15 dove, armati di matite colorate, forbici e cartoncini, i piccoli seguiranno le indicazioni di un insegnante per riprodurre gli abitanti marini della laguna.

Si imparerà la tecnica dello stop-motion, l'animazione creata fotogramma per fotogramma o meglio, cartoncino per cartoncino, per realizzare durante l'ultimo appuntamento un personale mini video. La partecipazione al laboratorio è gratuita con prenotazione obbligatoria a education@ocean-space.org entro il 26 giugno 2020. I posti sono limitati a venti. Coloro che si iscriveranno riceveranno una mail di conferma con la lista dei materiali che servono per partecipare al laboratorio e le indicazioni per collegarsi tramite link alla piattaforma Zoom.

Il corso è organizzato da Ocean Space, il nuovo centro globale per catalizzare l’alfabetizzazione, la ricerca e il sostegno di tematiche oceaniche attraverso l’arte con sede a Venezia.