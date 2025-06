Arresto cardiaco durante la passeggiata col figlio: muore a 49 anni

GORIZIA - Tra le 11.30 e le 13.30 di oggi, la stazione di Trieste del Soccorso Alpino, insieme ai sanitari dell’ambulanza, all’auto medica, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia, è stata attivata dalla Sores a seguito di una chiamata al 112 per un malore.



Un uomo nato nel 1976 e residente a Gorizia, ma non originario del luogo, si è improvvisamente accasciato a terra a circa cinquanta metri dal monumento del Monte Calvario, mentre passeggiava con il figlio di 10 anni. Il bambino ha prontamente chiamato i soccorsi.



I due stavano facendo un giro ad anello partendo dal basso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno raggiunto il luogo percorrendo gli ultimi cinque minuti a piedi lungo il sentiero.

Il figlio è stato accompagnato dalla madre a casa, mentre, dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata rimossa.