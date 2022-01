Arresto cardiaco durante la corsa campestre, morto 12enne

VITTORIO VENETO - È stato dichiarato deceduto poco fa Carlo Alberto, il 12enne della provincia di Padova che ha accusato domenica verso le 11 un malore durante una corsa campestre a Vittorio Veneto, al parco Fenderl.

Questa la nota dell'Ulss: "Conclusa poco fa la procedura di accertamento del decesso del 12enne. L’Ulss 2 è vicina alla famiglia in questo momento di grande dolore".

Il ragazzino, atleta delle Fiamme Oro Padova, si era sentito male a 300 metri dal traguardo della corsa Categoria Ragazzi. Stava correndo quando è stato visto barcollare da un'altro atleta di un'altra categoria che stava guardando la gara dietro una transenna. Come testimoniano i presenti, i soccorsi sono stati davvero immediati.

I soccorritori hanno operato per circa un'ora, successivamente anche con l'utilizzo del defibrillatore. La corsa in ospedale con l'elicottero poi è stata disperata. In serata la terribile notizia: il ragazzino era ricoverato in Terapia Intensiva cardiochirurgica.

Già nel bollettino di oggi la situazone era stata definita estremamente critica e le speranze erano ridotte al minimo. Centinaia i messaggi di cordoglio in queste ore alla famiglia.

