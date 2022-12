In arresto cardiaco dopo l'overdose: salvata diciannovenne

TRIESTE – E' salva e sta bene la ragazza di 19 anni, trovata in arresto cardiaco a seguito di un’overdose in un appartamento nel rione di Poggi a Trieste nelle scorse ore. Quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto la ragazza si trovava in un appartamento ed era già in arresto cardiaco. La diciannovenne, grazie alla stretta collaborazione del personale del 118 e della Rianimazione ASUGI, che non si è mai arreso, dopo 45 minuti di rianimazione in strada, si è ripresa. L’intervento ha dimostrato le grandi capacità del personale intervenuto, a dimostrazione di una ormai consolidata collaborazione integrata intra ed extra ospedaliera che garantisce un livello di assistenza specialistica di altissimo livello.