Arrestato un 71enne per il furto di 3mila scatole di Lego

LOS ANGELES - Un uomo di 71 anni e una donna di 39 sono stati arrestati dalla polizia di Los Angeles per aver rubato quasi 3.000 scatole di Lego. Secondo quanto riportato dalle autorità, Richard Siegel e Blanca Gudino avrebbero sottratto i celebri mattoncini da vari negozi in California con l'intento di rivenderli online. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha rilasciato un comunicato stampa, specificando che i due rubavano set Lego il cui valore variava dai 20 a oltre 1.000 dollari. Durante la perquisizione della casa di Siegel a Long Beach, avvenuta il 5 giugno, la polizia ha trovato oltre 2.800 scatole di Lego rubate. Numerosi "potenziali acquirenti dei giocattoli" si sono presentati durante la perquisizione, "attirati dagli annunci pubblicati da Siegel sui siti di vendita su Internet".



L'indagine è partita dopo che un rivenditore di San Pedro ha denunciato diversi furti a dicembre 2023, con il personale di sicurezza che ha identificato la Gudino come sospetta. Il 4 giugno 2024, la polizia ha sorpreso la donna a rubare dallo stesso negozio e a consegnare i giocattoli a Siegel. Siegel è stato accusato di furto organizzato al dettaglio e Gudino di furto aggravato. Mentre Siegel è stato rilasciato in attesa dell'udienza del 26 giugno, Gudino rimane in custodia con una cauzione fissata a 20.000 dollari. La polizia non ha rivelato il nome del rivenditore coinvolto, ma sei negozi Bricks & Minifigs nel sud della California hanno denunciato furti per un valore di 100.000 dollari. Questi negozi sono specializzati in set Lego rari, con prezzi che possono raggiungere i 600 dollari per confezione.