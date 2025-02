Arrestato un 18enne: aveva accoltellato un giovane sul ponte di Rialto

VENEZIA - I Carabinieri della Compagnia di Venezia hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne, senza fissa dimora, accusato di lesioni personali aggravate per aver accoltellato un altro giovane nei pressi del ponte di Rialto. L'episodio risale all'aprile scorso; il provvedimento è stato eseguito il 12 febbraio ed è stato reso noto oggi. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dal Nucleo Operativo dell'Arma. La vittima, un 23enne, era stato colpito all'altezza del petto. La lite sarebbe scaturita per la decisione dell'aggredito di non acquistare dello stupefacente dall'indagato, e di essersi rivolto a un altro spacciatore.