Arrestato a Udine un 22enne di Castelfranco per rapina

CASTELFRANCO – Arrestato a Udine un 22enne di Castelfranco Veneto, accusato di aver aggredito e rapinato un anziano in centro città. Il fatto risale a domenica scorsa quando in piazzetta Del Pozzo a Udine un sessantenne è stato dapprima importunato da un giovane che gli chiedeva soldi e poi aggredito. L'aggressore avrebbe quindi strappato il borsello all’udinese facendolo cadere rovinosamente a terra.



La vittima è stata condotta al pronto soccorso dove sono state riscontrate lesioni guaribili in 20 giorni. All’indomani i carabinieri hanno fermato il castellano pluripregiudicato e quindi il gip Andrea Comez ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere: decisione maturata alla luce dei pesanti indizi di colpevolezza emersi dai video di sorveglianza cittadini nonché dalla testimonianza della vittima che avrebbe riconosciuto l’aggressore.