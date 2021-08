Arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale in stazione

VENEZIA - Un arrestato, 9 indagati e oltre 1.400 persone controllate: questo l’esito dell’attività della Polizia di Stato nelle stazioni e a bordo dei treni del Veneto, la scorsa settimana. 204 pattuglie impegnate in stazione, 21 lungo le linee ferroviarie e 12 servizi antiborseggio.

In particolare, alla stazione di Mestre, un 28enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, e denunciato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



L’uomo, notato dai poliziotti mentre si aggirava all’interno dello scalo, allo vista degli agenti si è dato alla fuga imboccando la scalinata che conduce al sottopassaggio.



Inseguito e raggiunto, ha reagito scagliandosi contro gli operatori che sono riusciti a bloccarlo.

Una volta perquisito si è capito perchè scappasse: aveva addosso un discreto quantitativo di marjuana destinato allo spaccio.