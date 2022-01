Arrestato per spaccio di cocaina ed eroina in zona stazione

MESTRE - Secondo arresto per spaccio da parte della Polizia locale, nella zona della stazione di Mestre, nella prima settimana del 2022. Ad essere fermato un 24enne con precedenti per lo stesso tipo di reato, sorpreso a cedere stupefacenti nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 gennaio, a due tossicodipendenti.



Nel dettaglio, agenti del personale del Nucleo Operativo e di quello Cinofilo, durante un servizio di controllo congiunto, hanno visto il pusher cedere ad un uomo e una donna rispettivamente una dose di cocaina e una di eroina di tipo "gialla".

Sia lo spacciatore che i due consumatori sono stati fermati. Di questi ultimi, l'uomo ha consegnato alla Polizia locale la dose acquistata, mentre la donna è riuscita a fare uso dello stupefacente prima di essere bloccata dagli operatori.



Lo spacciatore, già fermato nel 2020 per un episodio analogo, è stato arrestato per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. I due tossicodipendenti sono stati sanzionati per violazione del Regolamento di Polizia Urbana, con multa di 450 euro e ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore.