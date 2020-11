Arrestato spacciatore seriale, centinaia le dosi vendute

CASTELFRANCO - Arrestato pusher seriale: dal 2018 a oggi ha ceduto centinaia di dosi.



I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Padova nei confronti di A.B., 42enne di Cittadella (Padova) per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, coordinate dal Pubblico Ministero Roberti della Procura della Repubblica patavina, hanno avuto inizio a ridosso del Ferragosto scorso, quando i militari dell’Arma che tenevano già da tempo d’occhio l'uomo. Lo hano arrestato in flagranza a S. Martino di Lupari (PD), trovandolo in possesso di 21 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana, alcuni telefoni cellulari e materiale per il confezionamento dell’illecita sostanza.



Gli approfondimenti d’indagine successivi hanno consentito ai Carabinieri della Castellana di ricostruire l’ampia rete di acquirenti di stupefacente su cui poteva contare l’arrestato, punto di riferimento per lo smercio locale di cocaina in varie località della provincia di Padova a ridosso della Marca.



Per un prezzo variabile tra gli 80 e i 100 euro al grammo, sono stateo documentate dagli operanti - dal 2018 sino ad oggi - centinaia di cessioni (nel caso di un solo cliente addirittura 300 in poco meno di due anni) che avvenivano previ contatti telefonici o mediante l’utilizzo di comuni piattaforme di messaggistica on line.



L’abitazione dell’indagato, ma anche bar ed esercizi commerciali di Galliera Veneta (PD), San Martino di Lupari (PD) e Castelfranco Veneto costituivano i luoghi privilegiati per gli scambi di stupefacente tra il 42enne e i suoi fedeli clienti.



L’attività intensissima di spaccio di droga non si è fermata nemmeno quando il medesimo era stato sottoposto, tra l’ottobre 2019 e l’ottobre 2020, alla misura restrittiva dell’obbligo di dimora.



Condotto presso gli uffici della Compagnia di Castelfranco Veneto, in forza del provvedimento di custodia cautelare, A.B. è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale di Padova.



Si spiega dal comando provinciale di Treviso: «L’operazione odierna costituisce un’ulteriore snodo nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, specie in contesti giovanili, che il Comando Provinciale di Treviso sta sviluppando, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, grazie all’attività delle Compagnie e Stazioni dipendenti».