Arrestato a Medellin il boss della camorra Gustavo Nocella - Video

MEDELLIN (COLOMBIA) - "Il re della droga italiano Gustavo Nocella è stato catturato a Medellin dalla Polizia Nazionale". L'annuncio dell'arresto del boss della camorra viene dato su X dal presidente colombiano, Gustavo Petro. "La lotta al narcotraffico - scrive Petro non è rivolta contro i contadini, ma contro i padroni".

Alias Ermes, Gustavo Nocella è ritenuto dall'Interpol il principale narcotrafficante dei clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco di Napoli, alleato con la mafia sudamericana, soprattutto quella colombiana, per trafficare ingenti carichi di droga.

La sua latitanza è terminata nelle ultime ore in un esclusivo appartamento di Medellín, quando un commando della Polizia Nazionale colombiana ha eseguito un ordine di cattura dell'Interpol, emesso dalla Procura di Napoli per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. La fase finale dell'Operazione Minerva ha cominciato a prendere forma sei mesi fa quando la Polizia Nazionale, in coordinamento con Europol, i Carabinieri e le autorità del Regno Unito, si sono scambiate informazioni che hanno permesso loro di stabilire che il fuggitivo aveva la sua centrale operativa in Colombia.