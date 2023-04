Arrestato latitante condannato a quattro anni per rapina

VENEZIA - Un moldavo, di 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Corte D'Appello di Catanzaro per la condanna a 4 anni e 1 mese di reclusione per una rapina commessa nel 2018 a Falerna (Catanzaro). L'uomo è stato fermato durante un controllo dell'Arma in occasione delle festività pasquali, secondo le disposizione impartite dalla Prefettura di Venezia in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica . Oltre ai servizi svolti nel centro storico e nelle località balneari, è stata garantita una capillare presenza delle forze dell'ordine anche lungo le principali vie di comunicazione. Il moldavo è incappato nei controlli a Spinea e portato in carcere a Venezia.