Arrestato latitante accusato di una serie di furti

ROVIGO - Dopo essere stato rintracciato e tratto in arresto in territorio tedesco, è stato estradato in Italia e tradotto presso la Casa Circondariale di Rovigo, a disposizione dell'Autorità giudiziaria un 41enne di Castelnovo Bariano (Rovigo). Si tratta dell'ultimo componente della banda smantellata dai Carabinieri il 29 aprile di quest'anno formata da 5 soggetti che organizzavano furti.

L'ultimo ricercato, non immediatamente rintracciato, era riuscito a rendersi irreperibile ed a riparare all'estero, con un alias garantitogli da un documento contraffatto che gli è stato poi trovato in possesso e sequestrato. Le ricerche dei militari del Nucleo Investigativo, proseguite attivamente e svolte con il prezioso contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero degli Interni e del collaterale organismo della polizia tedesca, hanno però consentito la sua localizzazione in Germania, dove è stato bloccato fino alla successiva emissione, a suo carico, del mandato di arresto europeo.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, aveva consentito di contestare alla banda, complessivamente, 41 reati contro il patrimonio, compiuti - a vario titolo ed in concorso tra loro - tra le provincie di Rovigo (26 episodi), Padova (sette), Ferrara (due), Venezia (tre) e Bologna (uno).