Arrestato in Grecia presunto responsabile del doppio omicidio di Villa Pamphili

GRECIA - È stato arrestato in Grecia l’uomo ricercato per il duplice omicidio di una donna e della sua bambina, trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili a Roma. Secondo quanto riportato dal Tg1 e da fonti investigative, sia le vittime sia il sospettato sono cittadini americani.



La svolta nelle indagini è arrivata grazie a una segnalazione ricevuta mercoledì sera dal programma televisivo 'Chi l'ha visto?', da parte di un telespettatore che aveva assistito a una lite animata e violenta tra una donna e un uomo non lontano dal parco. L’intervento della polizia aveva portato all’identificazione della coppia, ma l’uomo era poi fuggito all’estero.

Le autorità italiane hanno diramato un mandato di cattura internazionale per il presunto assassino, accusato di duplice omicidio aggravato. Le indagini hanno ricostruito gli ultimi giorni di vita della donna di 29 anni e della sua bambina, che vivevano in condizioni di marginalità, frequentando mense e luoghi di accoglienza.



Testimonianze raccolte descrivono l’uomo come una persona dal comportamento violento, con atteggiamenti minacciosi e coinvolto in episodi di aggressione precedenti. Sull’identità delle vittime e del sospettato vige ancora il massimo riserbo per non compromettere le indagini.