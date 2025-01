Arrestato due volte in tre giorni: alla fine finisce in carcere

PORDENONE - Blitz e controblitz a Pordenone: un cittadino albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato due volte in meno di 48 ore dalla Guardia di Finanza. L’uomo, fermato il 23 gennaio nell’ambito di un controllo del territorio, era stato trovato in possesso di tre involucri contenenti 35,8 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e 2.120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica, era stato posto agli arresti domiciliari, ma il giorno successivo si era reso irreperibile. Le Fiamme Gialle lo hanno poi individuato e arrestato il 25 gennaio nell’abitazione di una donna, dove si era nascosto, e questa volta il Tribunale di Pordenone ha disposto il trasferimento immediato in carcere.

Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo dovrà ora rispondere di spaccio e evasione. La Guardia di Finanza ribadisce il suo impegno a garantire sicurezza e legalità sul territorio.