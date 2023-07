Arrestato dopo un inseguimento a folle velocità

VERONA - Un 44enne residente in provincia di Verona è stato arrestato dai Carabinieri di San Bonifacio (Verona) con l'accusa di resistenza a Pubblico ufficiale dopo un folle inseguimento con punte di 220 chilometri all'ora, concluso con lo schianto del fuggitivo contro il muro di un'abitazione. L'uomo alla vista di una pattuglia dei Carabinieri si era allontanato a tutta velocità, una fuga terminata lungo la Sr 11 in direzione di Vicenza.

Il fuggitivo poi si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento per determinare il tasso alcolemico e per la verifica della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, perciò è stato denunciato anche per queste due violazioni penali. Sottoposto quindi a perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e 1 di hashish e quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'auto è stata sequestrata per la successiva confisca. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Verona, ha convalidato l'arresto.