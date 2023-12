Arrestano il ladro che colpiva nelle abitazioni

PORDENONE - Nella notte del 6 dicembre personale UPGSP-Squadra Volante interveniva a seguito di allarme scattato in un negozio del centro cittadino. Il personale operante unitamente ai militari della Sezione Radiomobile di Pordenone - N.O.R.M. traeva in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a P.U. un cittadino italiano del 2000 già gravato da precedenti.

In corso gli accertamenti da parte della Questura e dell’Arma per verificare gli autori dei reati commessi nel centro cittadino nelle ultime settimane.