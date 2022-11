Arpav: ad ottobre l'83% di piogge in meno e deficit idrico diffuso

RUBRICA AMBIENTE - Ad ottobre sono caduti mediamente in Veneto 19 mm di pioggia, una quantità pari all’83% di precipitazioni in meno rispetto alla media del periodo 1994-2021 (111 mm). I livelli della falda sono in calo quasi ovunque, specie nell’alta pianura centro occidentale, con minimi assoluti mai registrati a fine ottobre negli ultimi 20 anni. Le portate dei maggiori fiumi si mantengono nettamente inferiori alle medie storiche. Questo in estrema sintesi è quanto si evince dall’ultimo bollettino Arpav sulla risorsa idrica in Veneto relativa al mese di ottobre.

Analizziamo i dati nel dettaglio.



Precipitazioni. Sono stati registrati apporti inferiori all’ottobre scorso solo nei mesi di ottobre 1995 (7 mm) e 1997 (18 mm), mentre quantitativi di poco superiori si sono avuti nel 2017 (23 mm) e nel 2006 (27 mm). Le precipitazioni massime del mese sono state registrate nel Bellunese dalle stazioni di Roncadin (Chies d'Alpago) con 74 mm, San Martino d'Alpago (Chies d'Alpago) con 68 mm, Gares e Belluno con 64 mm, Passo Pordoi, Sant’Andrea (Gosaldo) e Fortogna (Longarone) con 63 mm. Le minime sono state misurate dalle stazioni di Faedo (Cinto Euganeo PD), Concadirame (Rovigo), Valeggio sul Mincio (VR) e Lusia (RO) che hanno rilevato apporti minori di 1 mm.



Riserve nivali. Nelle Dolomiti il mese di ottobre è stato il più mite (+ 4.1°C di scarto) almeno dal 1988 (inizio dei dati). Particolarmente calda è stata la terza decade del mese con +5.6°C rispetto alla media. Anche il periodo da maggio a fine ottobre è stato il più caldo dell'ultimo trentennio. Le stazioni con serie storiche più lunghe (1930-2022, come Belluno e Arabba) evidenziano un ottobre caldo, simile al 2001, al 1969 e al 1949. Tuttavia, oltre i 2800-2900 m di quota, lungo i pendii in ombra e con buon riparo orografico, è rimasta della neve delle precipitazioni della terza decade di settembre, integrate dalle nevicate del 22 ottobre (neve oltre i 2800 m con 5-10 cm a 3000 m di quota) e di lunedì 24 ottobre mattina (neve oltre i 2600 m, 1-5 cm).



Lago di Garda. Il livello medio del lago di questo ottobre, in contenuto calo dall’inizio del mese, si mantiene decisamente basso rispetto al livello medio mensile storico.



Falda. Il mese di ottobre è stato particolarmente scarso di precipitazioni e il trend di timidi innalzamenti di fine estate si è nuovamente invertito, con livelli in calo quasi ovunque nel corso del mese. La situazione di scarsità della risorsa idrica risulta in ulteriore peggioramento, specie nell’alta pianura centro occidentale, dove i livelli di fine mese sono spesso 50-75 cm inferiori rispetto ai minimi assoluti mai registrati a fine ottobre negli ultimi 20 anni. Dopo un intero anno idrologico particolarmente secco, per arrivare nella prossima primavera con una situazione non lontana da quella usuale serviranno un autunno e un inverno con precipitazioni ben superiori alla norma.



Fiumi. Alla data del 31 ottobre, le portate dei maggiori fiumi veneti sono simili a quelle di inizio mese, ad eccezione del Po in lieve risalita, e si mantengono ancora nettamente inferiori alle medie storiche su tutti i principali corsi d’acqua. Rispetto alla media storica mensile, i deflussi presentano i seguenti scarti: -41% sull’Adige a Boara Pisani, -66% sul Brenta a Barziza, -85% sul Bacchiglione a Montegalda e -68% sul Po a Pontelagoscuro.

FOTO: lago di Garda