Arnold Schwarzenegger coinvolto in un maxi incidente

STATI UNITI - Paura per Arnold Schwarzenegger coinvolto in un brutto incidente d'auto a Los Angeles. A confermarlo è stato il portavoce dell'attore 74enne ed ex governatore della California, aggiungendo che era alla guida del suo Suv ma non è rimasto ferito. La notizia è stata riportata dalla Bbc.



Le foto dell'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, mostrano il Suv sopra altri tre veicoli a un incrocio vicino a casa sua nel quartiere di lusso di Brentwood. "Nell'incidente, che ha coinvolto quattro auto, è rimasta ferita una donna che era alla guida di una Toyota Prius rossa", ha detto la polizia di Los Angeles, aggiungendo che la signora ha delle ferite alla testa, ma non è in pericolo di vita.



La polizia ha, inoltre, escluso l'uso di alcol o droghe tra le cause dell'incidente. Schwarzenegger si è detto preoccupato per le condizioni della donna che seguirà personalmente.