"Armonie scultoree, la voce della pietra" è un concerto-spettacolo di vera inclusione tra le diverse forme d’arte in omaggio a Canova per la conclusione dell'evento 6 Insuperabile.

Atteso ritorno a Possagno per le formazioni corali dirette da Marco Toso Borella, i Vocal Skyline e la Big Vocal Orchestra. Dopo la magia creata nell'edizione 2022 della manifestazione, lo scorso settembre, con 200 voci schierate lungo tutto il perimetro del Tempio canoviano di Possagno, un nuovo emozionante concerto, unico nel suo genere, in programma per domenica 28 maggio alle ore 17.30.

Dal pop, al musical alla lirica al gospel: due cori per un'esperienza musicale immersiva e inclusiva di tutte le diverse forme artistiche. Protagoniste dell'evento saranno infatti le voci, la musica, ma anche le mani, le luci e le parole attentamente adattate al contesto, alla celebrazione della grandezza di Antonio Canova così come all'iniziativa di inclusione e beneficenza. Un'emozionante esperienza immersiva per il pubblico che sarà letteralmente avvolto dal suono, circondato dai coristi per un'esperienza artistica a 360°.

I Vocal Skyline, una formazione veneziana di una trentina di giovani voci di talento, saranno accompagnati in via eccezionale dalla Big Vocal Orchestra, sempre diretta dal maestro Toso Borella: un enorme coro che conta nel suo organico oltre 200 voci e che è noto come il coro più numeroso d’Italia.

Con un programma musicale vario e trasversale, che toccherà diversi generi musicali, il concerto-spettacolo prevede una rielaborazione dell’antica tradizione veneziana dei cori battenti e un inaspettato percorso musicale che vestirà di suggestione alcune opere del Canova per un'esperienza artistica multidisciplinare e multisensoriale indimenticabile, di vera inclusività tra le arti.

“Siamo onorati di poter tornare in questo meraviglioso tempio - spiega il direttore Marco Toso Borella - per offrire il nostro omaggio musicale alla causa dell'inclusione e ai progetti nostri e di 6 Insuperabile. Nel nostro concerto punteremo a far convivere un concetto di sacro spirituale - intangibile - collegato all'esteriorità delle opere d'arte di Canova, un creatore che trae dal marmo, dalla materia grezza, una forma palpitante di vita. L'arte eterna dello scultore viene così celebrata e resa più accessibile anche a un pubblico "trasversale" proprio attraverso il linguaggio musicale e teatrale e la sua proposizione corale”.



"Ho sempre pensato - aggiunge Toso Borella, che di professione è un noto artista del vetro di Murano - che l'arte sia come un loft, senza confini tra forme espressive. Lo spettacolo che andremo a proporre al Tempio del Canova sarà inclusivo in tutti i sensi, accessibile a un pubblico trasversale, accessibile con tutti i sensi. Perché, secondo me, solo quando l'arte è trasversale è davvero inclusiva per tutti”.





Il concerto chiude la 2 giorni di eventi di "6InSuperAbile", la rassegna la rassegna dedicata all’inclusione e alle diverse abilità, con sport, musica e arte come forme espressive per creare unioni, relazioni, possibilità tra persone, famiglie, associazioni, imprese e mondo della sanità.

Scopo di "6InSuperAbile" è sensibilizzare all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle diverse abilità, nonché a raccogliere fondi per lo sviluppo di “InCavanis”, il nascente centro riabilitativo e di preparazione paralimpica d’avanguardia progettato nell’area dell’ex Istituto Probandato di Possagno: sarà un’eccellenza per il territorio veneto e nazionale, unico nel suo genere, la cui inaugurazione è prevista nel 2026, in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in collaborazione con la Regione del Veneto, l’ULSS2 Marca trevigiana e Comitato Italiano Paralimpico.

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-armonie-scultoree-la-voce-della-pietra-637958560227?aff=ebdssbdestsearch