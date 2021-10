Armonia: un calendario per celebrare la bellezza della vita

ODERZO - Un calendario che vede come protagoniste delle “Guerriere”. Donne che combattono contro il cancro al seno e che ne hanno provato i segni sulla propria pelle posano per alcuni scatti realizzati dalla fotografa Silvia Cappelletto nello sfondo di luoghi veneti già proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco o candidati a diventarlo. L’obiettivo, promosso dall’associazione trevigiana “Amiche per la pelle” in collaborazione con altre associazioni oncologiche venete, è quello di realizzare appunto un calendario solidale, la cui diffusione possa costituire uno strumento di informazione delle attività promosse dall’associazione e di raccolta fondi per l’acquisto di apparecchiature destinate a migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche.



Il calendario 2022, intitolato “Armonia”, si propone di lanciare un messaggio positivo, di ricerca di equilibrio e bellezza, accomunando donne coraggiose e autentiche che hanno accettato di mettersi in gioco e di mostrare quella Bellezza intrinseca e profonda che la malattia non ha potuto strappare loro: tutte le protagoniste hanno condiviso esperienze e percorsi diversi, ma soprattutto hanno compreso di non essere sole in questa battaglia.



La presentazione del calendario è prevista per oggi, sabato 16 ottobre 2021, presso il Ca’ Lozzio di Piavon di Oderzo: alle 10.00 aprirà la mostra delle immagini realizzate dalla fotografa Silvia Cappelletto, cui seguirà, alle 11.00, l’illustrazione del progetto, patrocinato dalla Regione Veneto e dai comuni di Venezia, Verona, Vicenza, Padova e Treviso e dalla Ulss2 Marca Trevigiana.