Armi nucleari tattiche in Bielorussia, la risposta di Putin a Londra

RUSSIA - La Russia risponde al Regno Unito per l'invio di proiettili all'uranio impoverito all'Ucraina dispiegando in Bielorussia dieci aerei che possono portare armi nucleari tattiche. "Con il presidente Aleksander Lukashenko - ha annunciato ieri il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass - abbiamo concordato che dispiegheremo armi nucleati tattiche in Bielorussia senza violare il regime di non proliferazione".