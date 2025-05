Armi nascoste in auto e nel borsello: denunciato

PORDENONE - Due giovani di origine rumena, un uomo di 27 anni e una donna di 24, sono stati fermati dai carabinieri della Radiomobile a Pordenone dopo essersi rifugiati in un bar vicino all’ospedale, insospettendo i militari con una fuga repentina. Durante l’identificazione, i due hanno mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso.



La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri e un taglierino nel borsello dell’uomo. Nell’auto parcheggiata nelle vicinanze, sotto il sedile del guidatore, è stata trovata una mazza da baseball lunga 62 centimetri.



Non essendo stata fornita alcuna giustificazione plausibile per il possesso di questi oggetti, i carabinieri hanno proceduto al sequestro delle armi e alla denuncia a piede libero del 27enne per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.