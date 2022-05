Armeggiavano con attrezzi vicino alle moto in sosta

VICENZA - Nella serata di mercoledì 25 maggio 2022, a Vicenza in via Fermi, i carabinieri della stazione di Barbarano Mossano (VI), hanno denunciato per porto abusivo di arma da taglio, O. T., tunisino quarantunenne, senza fissa dimora e Y. R., algerino quarantacinquenne, senza fissa dimora entrambi pregiudicati.



I due venivano segnalati da alcuni residenti perché visti armeggiare nei pressi di alcune moto in sosta.

Immediatamente rintracciati e sottoposti a controllo, venivano trovati in possesso di 1 coltello, 3 tronchesi/tagliabulloni, 1 martello frangivetro, 1 tenaglia e 6 forbici, il tutto sottoposto a sequestro e custodito, a disposizione dell’autorità giudiziaria