Archeologia i Sex Pistols?

CONEGLIANO - Togliamo polvere (e pregiudizi) da una delle discipline più antiche e stimolanti (anche cinematograficamente). Sul prossimo Quindicinale parliamo di archeologia con Michele Zanchetta che ha appena dato alle stampe un libro imperdibile: l’Atlante dei castelli tra Piave e Livenza.

Un’opera su cui ha lavorato 20 anni, osservando, scavando, e “fotografando” il nostro paesaggio di duemila fa.

Con l’archeologo Zanchetta abbiamo parlato anche di archeologia del contemporaneo, perché non è vero che questa scienza indaga solo su un passato remoto. Anche i nostri ieri o il nostro oggi, l’attualità che viviamo nel momento in cui passa diventa materia di “riscoperta”. Un viaggio affascinante, no?

Puoi acquistare la copia digitale del Quindicinale da sfogliare online