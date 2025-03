Arbitro colpito con una testata: squalifica di 4 anni per il giocatore

PADOVA - Ancora violenza nei campionati dilettantistici. Il 19 marzo, al termine della sfida di Terza Categoria tra Nativitas e Torreglia (1-1), un giocatore della squadra di casa ha colpito con una testata al volto l’arbitro, un tesserato della sezione di Chioggia. Il direttore di gara è caduto a terra con il naso insanguinato ed è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di dieci giorni. La giustizia sportiva ha inflitto una squalifica di 4 anni al calciatore responsabile. Sanzioni anche per la società: 100 euro di ammenda per responsabilità oggettiva e 30 giorni di stop a un dirigente per il comportamento nel post-partita.