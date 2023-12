Arbitro 17enne Vittima di Insulti Sessisti: Il tifoso non potrà più accedere a manifestazioni sportive per 5 anni

PADOVA - Un duro colpo alla cattiva condotta nei confronti degli arbitri nelle manifestazioni sportive si è abbattuto su un tifoso di 50 anni di Camposampiero, colpevole di ingiurie sessiste rivolte a una giovane arbitro di basket durante una partita under 17.

Il Questore di Padova ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti del tifoso, vietandogli la partecipazione a qualsiasi evento sportivo in territorio nazionale per i prossimi 5 anni. La decisione è scaturita in seguito alle gravi offese pronunciate il 3 dicembre durante la partita tra le squadre Camin e Cittadella Brenta Gunners.

Durante l'incontro, diversi tifosi ospiti hanno rivolto insulti e offese gravi alla giovane arbitro padovana, una ragazza di soli 17 anni. L'uomo in questione, già noto nel contesto sportivo per comportamenti simili in passato, è stato identificato come l'autore di urla, ingiurie e insulti sessisti contro la direttrice di gara.

La situazione ha raggiunto l'apice quando il tifoso ha augurato alla ragazza di fare la "stessa fine di quella di Vigonovo," con un riferimento evidente al tragico femminicidio di Giulia Cecchettin. La frase ha immediatamente suscitato indignazione, portando il padre della giovane arbitro a presentare una querela.

L'uomo è stato segnalato alle autorità giudiziarie per i reati di minaccia e diffamazione, aggravati dal fatto di aver agito nei confronti di una minore e in un luogo dedicato a una manifestazione sportiva. Il Daspo emesso dal Questore sottolinea l'impegno delle autorità nel contrastare comportamenti inaccettabili e discriminatori nell'ambito sportivo, sottolineando che nessuna forma di violenza e discriminazione sarà tollerata.

Foto di Alexander Fox | PlaNet Fox da Pixabay