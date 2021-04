Aprono busta di insalata e vi trovano uno dei serpenti più velenosi al mondo

Foto Facebook

AUSTRALIA - Poteva avere conseguenze gravissime la disavventura di una coppia australiana che ha trovato in una busta di insalata un Pseudonaja textilis, il secondo serpente più velenoso al mondo.

I due erano appena tornati a casa dopo aver fatto la spesa in un supermercato della catena Aldi di Sydney e, aprendo la busta di insalata, si sono accorti che tra le foglie si muoveva un serpente. Troppo grande per essere un verme. In fretta hanno chiuso busta e animale in un contenitore ermetico hanno chiamato Wires, l’organizzazione che tutela la fauna selvatica.

Arrivati sul posto, gli esperti hanno spiegato che si trattava di quel serpente velenosissimo e hanno preso in custodia l'animale per riportarlo nel suo habitat.

La coppia, dopo la brutta avventura, ha postato le foto della busta su Facebook commentando: “L’insalata era di sicuro fresca”.