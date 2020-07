"Aprite i campi da basket in centro a Vittorio"

VITTORIO VENETO – «Aprite i campi da basket in centro città». La consigliera Mirella Balliana (Rinascita Civica), nella vita insegnante di educazione fisica, si fa portavoce di una richiesta raccolta in queste ultime settimane da molti giovani e lancia un appello all’assessore allo sport Gianluca Posocco affinché i campetti di via Carducci (in foto sopra) possano rimanere aperti durante il giorno.

«Nonostante la fase acuta dell'emergenza Covid sia terminata, i campi da basket nell'area attrezzata di via Carducci continuano a rimanere chiusi – evidenzia Balliana -. Da poco tempo sono stati oggetto di un piccolo restyling con la sistemazione della pavimentazione e delle retine dei canestri. Durante il mese di luglio, nelle ore serali, sono stati utilizzati dall'associazione sportiva di pallacanestro per la ripresa della propria attività. Ora rimane l'incognita di capire perché durante tutto il giorno i cancelli dell'area rimangono chiusi impedendo a decine di ragazzi e adulti di poter entrare per fare due tiri a canestro».

La consigliera evidenzia come questo spazio «offra la possibilità ai singoli di poter accedere liberamente e svolgere un po’ di attività fisica salutare per il benessere personale, diventando anche luoghi di socializzazione»

«Il cancello da domani, venerdì, sarà sempre aperto – annuncia il vicesindaco Gianluca Posocco -. Avevamo dei problemi per la sanificazione, per questo era stato chiuso. Ora la normativa ci dice che non serve sanificare il campetto e così da domani sarà a disposizione di tutti. Ma attenzione: al primo atto vandalico o all’abbandono di rifiuti, si chiude tutto. I vittoriesi siano responsabili. Ringrazio la consigliera Balliana per essersi fatta portavoce: l’opposizione l’ascoltiamo quando costruttiva».