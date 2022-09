Apre il sacchetto di patatine e trova dentro un topo morto

Le patatine col topo morto, foto Twitter

MESSICO - Un gadget inaspettato. Una ragazza ha trovato un topo morto dentro il sacchetto delle patatine. Shoccata, ha lanciato a terra tutto e solo dopo essersi ripresa ha fatto un video di ciò che le era successo, e lo ha postato su Twitter taggando anche la marca di patatine.

“E’ incredibile, pensavo fosse uno scherzo”, ha scritto la ragazza commentando il video, “come ho aperto il sacchetto l’ho lanciato sul tappetino dell’auto, non ci posso credere”. L’episodio è accaduto in Messico, e in molti utenti stanno commentando disgustati il video, dicendo che non riusciranno più a mangiare tranquillamente quelle note patatine.