Apre Primark a Nave de Vero: c'è la data

VENEZIA - I rumors sulla nuova apertura del negozio Primark al centro commerciale Nave de Vero di Marghera sono diventati da poco notizia reale. E ora c’è la data per il tanto atteso taglio del nastro. Il negozio della catena di abiti low cost sarà inaugurato alle ore 9 di martedì 7 marzo. Il brand irlandese, già presente in Veneto al centro commerciale Adigeo di Verona, sbarca ora anche a Venezia. Un negozio che è un mega store di oltre 4.600 metri quadrati, che vende abbigliamento uomo, donna, bambino e cose per la casa. Da tempo on line girano gli annunci di ricerca di personale per il nuovo negozio: l’azienda è in cerca di manager e addetti alla vendita.