Apre Primark al "Nave de Vero". Ragazze già pronte a fare la coda, e non per i posti di lavoro

VENEZIA - Aprirà probabilmente il prossime mese il negozio Primark al centro commerciale Nave de Vero. La notizia, chiacchierata da tempo, trova conferma nei lavori in corso al centro commerciale di Mestre e negli annunci di lavoro che circolano sul web. L’azienda, nota catena di abbigliamento low cost, ha poche sedi in Italia, e al Nave de Vero aprirà un mega store per il quale cerca manager e addetti alle vendite, disponibili a lavorare su turni, sopratutto durante i fine settimana.

Sul web sono già in molti in fibrillazione per la nuova apertura: il marchio pare attiri molto soprattutto le giovani donne, che si dicono pronte a mettersi in fila per l’inaugurazione. A dicembre è stato aperto un punto vendita Primark in provincia di Caserta e il Tg locale aveva mostrato le immagini delle donne che correvano (letteralmente) per mettersi in fila ed entrare per prime nel punto vendita.