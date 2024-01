Apre il portellone dell'aereo poco prima del decollo: passeggero cade sulla pista

Episodio incredibile all’aeroporto internazionale di Toronto: un passeggero, dopo essersi imbarcato normalmente in un volo della compagnia Air Canada diretto a Dubai, invece di recarsi al proprio posto, ha aperto la porta della cabina sul lato opposto dell'aereo, precipitando da un'altezza di 6 metri sulla pista poco prima del decollo. L’aereo pronto a partire per un volo di 13 ore, si è trovato coinvolto in un incidente che ha destato grande preoccupazione. Le immagini dell'incidente hanno fatto rapidamente il giro dei social, mostrando veicoli di emergenza intorno all'aereo, il finger di imbarco ancora collegato al portellone, e il passeggero a terra, circondato dal personale aeroportuale.



La polizia regionale ha dichiarato alla stampa locale che l'uomo si trovava in uno "stato di crisi". Non sono ancora state formulate accuse nei suoi confronti, ma l'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla facilità di accesso alle uscite dell'aereo.



Il passeggero ha riportato ferite dalla caduta sulla pista e il volo, che trasportava 319 passeggeri è stato ritardato ed è decollato più tardi. L'incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alle procedure di sicurezza durante l'imbarco e ha spinto la compagnia aerea a esaminare attentamente l'accaduto per garantire che tutte le procedure d'imbarco e di cabina siano state seguite correttamente.