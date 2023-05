Apre portellone dell'aereo in fase d'atterraggio, panico sul volo Asiana Airlines. Vedi il video

Un incidente inquietante ha gettato la paura su un volo dell'Asiana Airlines in Corea del Sud, coinvolgendo 194 persone a bordo dell'aereo. Un uomo di 30 anni ha aperto il portellone dell'aereo mentre il velivolo si trovava a soli 213 metri dal suolo, pochi minuti prima dell'atterraggio. I momenti di terrore che ne sono seguiti sono stati documentati da alcuni passeggeri tramite video amatoriali, ripresi dall'interno della cabina dell'Airbus 321 in cui si trovavano.







Nonostante l'azione sconsiderata dell'uomo, il pilota è riuscito a mantenere il controllo del velivolo e a farlo atterrare in sicurezza all'aeroporto internazionale di Daegu. Sorprendentemente, il portellone è rimasto aperto durante l'intero processo di atterraggio. Questo evento ha causato un grande spavento tra i passeggeri e l'equipaggio, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave.



Dopo l'atterraggio, le autorità locali sono intervenute prontamente e hanno arrestato l'uomo responsabile dell'apertura del portellone. Le indagini sono ancora in corso per determinare le motivazioni dietro il suo gesto irresponsabile e se vi fossero eventuali fattori psicologici o altri elementi che abbiano contribuito all'incidente.



Nonostante l'episodio traumatico, è importante sottolineare che l'equipaggio dell'Asiana Airlines ha dimostrato grande professionalità nel gestire la situazione di emergenza. Grazie alle loro abilità e alla rapida risposta, tutti i 194 passeggeri a bordo, insieme ai sei membri dell'equipaggio, sono sopravvissuti. Tuttavia, a causa dell'apertura del portellone durante il volo, alcune persone hanno riportato problemi respiratori, e nove di loro sono stati ricoverati in ospedale per ulteriori cure e osservazione. Le restanti tre persone che hanno richiesto assistenza medica sono state trattate sul posto e successivamente dimesse.



Un incidente di questa natura è estremamente raro e sconcertante. Le compagnie aeree mettono in atto rigidi protocolli di sicurezza per garantire la protezione dei passeggeri, ma purtroppo, in alcuni casi, individui senza scrupoli possono mettere in pericolo la vita di molte persone.