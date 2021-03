Appuntamento diventa un 'agguato' per rapina, due arresti

ROVIGO - Hanno teso un "agguato" con un finto appuntamento per rapinarlo ma dopo aver colpito sono stati segnalati alle forze dell'ordine che li hanno arrestati.



E' accaduto a Rovigo dove una ragazza minorenne ha fatto da esca chiamando un suo amico 21enne per un incontro.



La giovane si è presentata con de ragazzi, un serbo e un marocchino, anch'essi 21enni.



Uno di loro ha estratto una pistola, poi risultata falsa, e con minacce facendo inginocchiare a terra la vittima si è impossessato del telefonino e di un monopattino elettrico mentre il tutto veniva filmato con un telefonino. Una volta allontanatisi, la vittima ha chiamato le forze dell'ordine che poco dopo hanno bloccato i due, che ora sono ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

La minorenne, invece, è stata denunciata in concorso.



Il video è stato sequestrato dalla polizia come le cuffie e il monopattino.