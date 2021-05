Appuntamenti fuori porta sulle colline del Prosecco

VALDOBBIADENE - Sono ai blocchi di partenza gli appuntamenti fuori porta organizzati dall’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana in collaborazione con Unpli Treviso e gli uffici IAT (Informazione ed Accoglienza Turistica) di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.



Un calendario di 12 eventi in programma da domenica 23 maggio a sabato 24 luglio sotto il cappello “Esplora Osserva Degusta”, per scoprire angoli nascosti, specialità e bellezze naturalistiche ed artistiche delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.



Le proposte sono le più varie: si parte con la Merenda nell’Oliveta a Ceneda, che prevede una passeggiata seguita da degustazione in frantoio, per terminare con un Aperitorri al tramonto con una splendida vista sulle Torri di Credazzo, dopo una suggestiva passeggiata.



Sono state create anche Iniziative per le famiglie, come la caccia al tesoro a Cison, la fattoria didattica a Susegana e l’appuntamento con l’arte a Sarmede. Non mancano però le degustazioni gustose di prodotti locali, la riscoperta di lavori di un tempo come i carbonai e ancora passeggiate nella natura e nella cultura.



Per maggiori informazioni:

www.valdobbiadene.com/pagina/eventi

Iat Valdobbiadene 0423 976975 - info@valdobbiadene.com