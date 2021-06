Approvato il Piano Regolatore Cimiteriale: previsti lavori per i 4 cimiteri di Mogliano

MOGLIANO VENETO – L’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale, un progetto studiato per rispondere alle esigenze dei moglianesi per i prossimi 30 anni e che prevede una serie di lavori nei 4 cimiteri di Mogliano Veneto (Cimitero centrale, Campocroce, Zerman e Bonisiolo).



L’esigenza di nuovi spazi sepolture – accentuata dal drammatico anno pandemico che ha portato il 28% di decessi in più rispetto lo scorso anno – ha indotto la Giunta Bortolato ad anticipare l’inizio dei lavori nel cimitero centrale. Con l’investimento di 500mila euro circa si otterranno 143 nuovi loculi disposti su due blocchi, 320 nuove celle per ossari o cinerari su un nuovo blocco e infine un nuovo campo d’inumazione per un totale di 56 fosse.



Per i cimiteri delle frazioni, invece, per ora c’è l’analisi dei dati fatta per il Piano Regolatore Cimiteriale, che ha evidenziato l’esigenza di ampliare le attuali strutture che sono al limite della capienza.



Per il cimitero di Campocroce, inoltre, si prevede un’area riservata alla sepoltura dei defunti musulmani, come da richiesta del Prefetto di Treviso.