Approfittano della finale degli Europei per la probabile fuga all'estero, ladre prese per un soffio

PORDENONE - Tentano la fuga in Slovenia, prese. I Carabinieri del Radiomobile di Sacile e i colleghi della stazione di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, hanno arrestato due donne, 29 e 23 anni, senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia.

Per gli inquirenti sarebbero responsabili di “concorso in furto con strappo e lesioni personali”, reato aggravato perché commesso approfittando di persona anziana in condizioni di minorata difesa.



L’episodio era accaduto il 5 aprile 2021: un 79enne di Fontanafredda accompagnato dalla moglie si era recato al padiglione allestito presso la fiera di Pordenone per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid19.

Durante l’attesa la coppia aveva notato due ragazze che inspiegabilmente giravano tra gli anziani. Dopo la vaccinazione, verso le 13.30, nei pressi di via Bandida, l’uomo alla guida della propria autovettura aveva notato le stesse donne a bordo strada che facendogli cenno di fermarsi e chiedevano informazioni.



Appena abbassato il finestrino dell’autovettura, il 79enne è stato avvicinato da una delle due che pronunciando parole straniere incomprensibili, tentava di baciarlo. Istintivamente l’anziano ha sollevato il braccio sinistro per proteggersi; la seconda donna è riuscita a entrare con la mano attraverso la portiera del veicolo e nei convulsi brevi attimi è riuscita a rubare all’aziano un orologio di ingente valore, provocandogli lesioni al polso e alla mano sinistra.

Le due malviventi sono scappate con un’autovettura condotta da un complice, lasciando attonito l’anziano che, a causa dell’evento improvviso, connesso con altre problematiche di salute, non è riuscito neppure a ripartire con l’autovettura.



La moglie ha confermato la dinamica dei fatti ai Carabinieri di Fontanafredda che insieme ai colleghi del nucleo operativo di Sacile hanno eseguito le indagini. I carabinieri dopo la denuncia della coppia ha passato al setaccio le immagini di tutte le videocamere presenti in zona, individuando ben presto una Opel Astra station wagon più volte controllata in Italia.



Gli investigatori hanno dunque scoperto che la Opel ha seguito l’auto degli anziani fino al luogo del furto. Le due donne sono state riconosciute dalle vittime. I Carabinieri hanno dimostrato che entrambe hanno agito in concorso in modo pianificato, determinato, veloce e professionale recandosi in un luogo dove avevano potuto selezionare potenziali vittime, individuando gli anziani e seguendoli fino all’occasione propizia per colpire con tecnica criminale consolidata e non estemporanea.

Le indagini coordinate dal p.m. Marco Faion della Procura della Repubblica di Pordenone hanno permesso di ottenere dal tribunale l’emissione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti delle responsabili. Nella tarda serata dell’11 luglio, contestualmente alla finale dei Campionati Europei di calcio, le due donne con mariti e figli a bordo di una Fiat Croma e di una Volkswagen Passat station wagon colme di valigie si stavano dirigendo verso la frontiera con la Slovenia per rimpatriare, facendo forse affidamento nei minori controlli da parte delle forze dell’ordine.



Ma i carabinieri di Sacile e di Fontanafredda, coadiuvati nella fase esecutiva da equipaggi della Polizia stradale di Udine e Verona, ne hanno interrotto la probabile fuga all’estero. Difese entrambe dall’avvocato Andrea Margotti del foro di Bologna, sono recluse nel carcere di Trieste e di Verona.