Appena uscito dal carcere, trovato morto

VICENZA - Era uscito appena ieri pomeriggio dal carcere di Vicenza, dove aveva scontato una condanna per rapine, l'uomo trovato cadavere la scorsa notte all'interno della stazione dei pullman di Vicenza. Si tratta di S.N., di Palmanova (Udine).

Il Procuratore di Vicenza, Giorgio Bruno, sottolinea che, in attesa dell'esito delle operazioni autoptiche, non è possibile stabilire con certezza che si tratti di un omicidio. La vittima, trovata a terra in posizione innaturale - con le braccia aperte e le gambe divaricate - presentava una frattura al naso ed escoriazioni agli arti. Non aveva con sè documenti per poter essere identificato.

Il corpo è stato trovato in posizione supina vicino ad un pullman, nell'area rimessaggio della Società Vicentina Trasporti, un'area seminascosta, confinante con quella della stazione ferroviaria di Vicenza. L'uomo presentava numerosi tatuaggi sull'emitorace e sul braccio sinistro, ed aveva addosso solo un paio di pantaloncini e le scarpe. Secondo quanto si è appreso, il 35enne friulano, con precedenti penali e giudiziari, aveva appena finito di scontare nella casa circondariale di Vicenza una condanna per una rapina.