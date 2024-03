Appello al Comune, 'salvare la cabina-biblioteca'

PADOVA - Un punto di scambio di libri tra gli abitanti del quartiere di via Palestro, a Padova: questo è diventata da qualche tempo una cabina telefonica, convertita in una colorata biblioteca di quartiere. Per salvaguardarne l'attuale funzione di luogo di incontro e di scambio culturale, apprezzato da tutti i residenti, il Comitato Palestro 30 e Lode ha rivolto una richiesta al Comune affinché si prenda carico in via definitiva della sua gestione e manutenzione. La cabina telefonica, originariamente destinata alla rimozione, aveva trovato nuova vita grazie all'iniziativa del Comitato, che ha allestito mensole e riempito gli scaffali di libri a disposizione di tutti per un libero scambio culturale.

Davide Guerini, portavoce del Comitato Palestro 30 e Lode, sottolinea che "la cabina-book crossing è diventata un punto di riferimento per la comunità, un luogo di cultura e di scambio prezioso per chi chiunque viva il quartiere. Chiediamo al Comune di Padova di prendere in carico questa iniziativa, come avvenuto in molti altri Comuni d'Italia, e di garantirne la continuità - rileva - affinché possa continuare a svolgere il suo importante ruolo nel promuovere la cultura e il confronto tra abitanti". Il Comitato si è detto disponibile a contribuire attivamente alla manutenzione e pulizia della cabina, preservandola come elemento di crescita culturale e civile del quartiere. Chiede inoltre di installare delle panchine nello spazio che la circonda, per favorire l'incontro e il confronto, e di posizionare una bacheca per affiggere comunicati di interesse pubblico.