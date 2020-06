Apertura scuole il 14 settembre, Zaia:"Non daremo l'ok senza la data del voto"

"Oggi ci sarà una commissione sulla proposta del Ministero per fissare la data di apertura delle scuole al 14 settembre. Non vedo alternative, a meno che non si percorra l'opzione, che non mi sembra ridicola e che sosterrò, di non interrompere le lezioni e andare in magazzini, capannoni e palestre". Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha aggiunto: "noi comunque non daremo l'ok finché non ci sarà la data del voto, perché siamo stanchi di essere presi in giro". Zaia ha poi ricordato:"noi, al posto dei centri estivi, avremmo riaperto le scuole per un mese, ma questo tema non è stato mai portato avanti. Ci sarebbe sembrata una soluzione che non avrebbe creato complicazioni e le famiglie sarebbero state più che felici di questo minimo di continuità".

"Se non avessimo il pregresso di tutti questi mesi persi - ha proseguito il presidente - le scuole sarebbero da aprire dopo le elezioni, se si andrà a votare il 20. Ma la verità è che si facesse così, si arriverebbe a 8 mesi, un anno scolastico intero, senza andare in classe. E' per questo che dico che non ci sono alternative e bisogna aprire subito. Noi avevamo proposto le elezioni il 6 settembre, ma ci è stato detto che non era possibile per la presentazione delle liste".