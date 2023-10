Aperto a Venezia l'antico appartamento di San Pio X

VENEZIA - Il Palazzo Patriarcale di Venezia si aprirà al pubblico nei giorni in cui giungerà in laguna il corpo di san Pio X, per la tappa della 'peregrinatio corporis' in Veneto, per permettere di visitare l'antico appartamento che era stato la dimora di Giuseppe Sarto come Patriarca. L'appartamento di Pio X si trova nel palazzo accanto alla Basilica di San Marco, e custodisce mobili e reliquie del Santo. Le visite riguarderanno anche le basiliche di S. Marco e della Madonna della Salute. Le visite guidate avverranno su prenotazione, a cura dell'Ufficio per la pastorale del turismo del Patriarcato.

Il corpo di San Pio X giungerà nella notte tra il 17 e il 18 ottobre alla Salute, dove la prima celebrazione presieduta dal patriarca Francesco Moraglia sarà il rito di inizio ufficiale del pellegrinaggio, mercoledì mattina. Presso il Seminario Patriarcale a Venezia e presso la parrocchia di San Pio X a Marghera saranno allestiti due percorsi tematici ed espositivi, con oggetti appartenuti al Santo, per conoscerne la storia e la testimonianza di fede.

LEGGI ANCHE