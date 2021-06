Aperto Legoland Water Park, primo parco 'Lego' in Italia

VERONA - E' aperto da oggi "Legoland Water Park Gardaland", il primo parco acquatico Lego in Europa e il quinto nel mondo, all'interno del parco giochi Gardaland di Castelnuovo del Garda (Verona), per il quale sono stati investiti 20 milioni di euro. Tra i numeri del parco acquatico figurano i circa 1.400 metri cubi d'acqua contenuti nelle vasche delle attrazioni, i 344 metri di lunghezza totale degli scivoli di "Jungle Adventure".

I 1.500 litri d'acqua del secchio posizionato sulla cima del "Beach Party" fino ai 4,9 milioni di mattoncini Lego utilizzati per i monumenti della Miniland, l'ampia area nella quale sono stati riprodotti in scala 1:20 i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano: dalla Basilica di San Marco a Venezia al Colosseo, passando per la cattedrale di San Pietro. Il parco Gardaland è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00, Legoland Water Park Gardaland è aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00 e dal 3 luglio aprirà alle ore 10:00.