Aperti i termini per presentare la domanda di divieto di caccia nei propri terreni

TREVISO - L’8 marzo è stata approvata la delibera della giunta regionale del Veneto n. 226 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per chiedere il divieto di caccia nei propri terreni. I termini per la presentazione delle domande partono dal 12 marzo 2022 e terminano il 10 maggio 2022.

L'articolo 6 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2022-2027, prevede che il proprietario o conduttore di un fondo che vuole vietarvi la caccia può presentare una richiesta alla Regione del Veneto, la quale ha delegato per la ricezione l'Agenzia Veneta per i Pagamenti ovvero l’AVEPA.

Con questa delibera vengono purtroppo previsti alcuni passaggi burocratici piuttosto pesanti, per prima cosa il richiedente, deve essere preventivamente iscritto all'Anagrafe del settore primario; perciò, deve aprire un fascicolo aziendale presso AVEPA anche se di mestiere non fa l’agricoltore.

Per aprire questo fascicolo non serve la partita IVA e ci si deve rivolgere alle associazioni di categoria che svolgono le pratiche agricole come: Coldiretti, Acli, Confagricoltura, Confagri, ecc. o direttamente all’AVEPA.

Per compilare la domanda poi ci sono due strade: A) Ci si rivolge alle associazioni di categoria succitate che svolgono le pratiche agricole che dietro pagamento caricano la domanda sul portale di AVEPA; B) ci si carica la domanda direttamente previo possesso di SPID tramite il portale dell’AVEPA mediante la procedura telematica prevista dal modulo informatico VENAT.

Nell’Allegato A della delibera, costituito da 19 pagine, scaricabile qui: http://bur.regione.veneto.it/ BurvServices/pubblica/ DettaglioDgr.aspx?id=472143 si trovano tutti i dati necessari alla compilazione della domanda.

Nel caso si voglia la domanda in proprio dovete prima leggere il manuale dell’applicativo telematico VENAT di AVEPA a questo link: https://www.avepa.it/manuali- procedure-psr-2014-2020 , è l’ultimo manuale della lista costituito da 34 pagine.

Nell’allegato A ci sono i riferimenti e-mail e telefonici degli uffici della Regione Veneto e di Avepa ai quali potervi rivolgere per ulteriori informazioni.