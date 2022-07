Aperta una nuova sezione del Soccorso Alpino

UDINE - Dall’inizio di luglio è operativa la nuova Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) con sede a Tarvisio, in via Cadorna 44, in una caserma che accoglie anche altri Comandi delle Fiamme Gialle.

La neo-istituita Stazione ha acquisito la medesima competenza territoriale del precedente, analogo reparto attivo a Sella Nevea, nel comune di Chiusaforte, chiuso lo scorso 30 giugno. Da Tarvisio, attraverso un immediato e diretto accesso alle principali vie di comunicazione, sarà più facile per i finanzieri raggiungere le diverse località di montagna e in territorio impervio, in caso di allertamento per interventi urgenti di soccorso e di ricerca scomparsi.



Presso la Stazione S.A.G.F. di Tarvisio operano 10 finanzieri con la specializzazione di “tecnici del soccorso alpino”, 2 unità cinofile abilitate ad effettuare la ricerca di persone in superficie, in valanga e tra le macerie, 2 militari abilitati al pilotaggio remoto di droni per gli interventi in montagna.



È possibile contattare il S.A.G.F. di Tarvisio ai numeri 0428 2013 (centralino) e 320 4309676 (cellulare di reperibilità). Per attivare eventuali soccorsi si può sempre fare riferimento al numero unico delle emergenze (NUE) 112 e al numero di pubblica utilità della Guardia di Finanza 117.