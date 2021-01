Anziano disperso e ritrovato in Slovenia

MONRUPINO (TS) - Anche sedici tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico hanno preso parte questa mattina tra le 4 e le 10.30 alle ricerche dell'anziano del 1940 disperso da ieri sera.



I soccorritori sono stati invitati a dare rinforzi dai Vigili del Fuoco, che hanno coordinato le operazioni a partire dalla mezzanotte di ieri.



L'uomo era uscito dalla casa di riposo in cui era appena arrivato fingendosi un visitatore che doveva rientrare a casa propria. Con questa identità gli è stata consentita l'uscita.



L'uomo ha vagato per tutta la notte sotto la pioggia finché non è stato ritrovato in Slovenia dalla polizia.



Presentava un leggero stato di ipotermia. Dopo essere stato affidato all'ambulanza è stato riaccompagnato in casa di riposo.