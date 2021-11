Anziano colto da malore muore sulle Prealpi Vicentine

VICENZA - Un escursionista di 71 anni, A.T., di Abano Terme (Padova) è morto dopo essere stato colto da un malore lungo il sentiero che dal Rifugio Campogrosso porta a Malga Boffetal e a Pian delle Fugazze, sulle Prealpi Vicentine.



Attorno alle 12.45 il Suem 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, che ha fornito informazioni al personale del rifugio, partito con un defibrillatore per dare supporto agli amici dell'uomo, che gli stavano già praticando le manovre di rianimazione. A loro, raggiunti dopo una ventina di minuti anche da una squadra di soccorritori, è subentrata l'equipe sanitaria dell'elicottero di Verona Emergenza, che ha tentato il possibile, fino alla constatazione del decesso da parte del medico.



La salma imbarellata è stata trasportata fuori dal bosco in un punto agevole per il recupero, e affidata all'eliambulanza che l'ha portata a Pian delle Fugazze, dove attendevano i Carabinieri di Vallarsa (Trento).